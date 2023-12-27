Что получает жена на Новый год?

А

Александр24

Отначить из зарплаты и подарить что-нибудь жене? Бред! Первый настоящий подарок жене был фен за 22 рубля, купленный на деньги, полученные после заливки крыши битумом. Потом таксовал, разгружал вагоны, подрабатывал сторожем, дворником - часть этих денег и шла на подарки, но тот фен был первым! Он и сейчас через 47 лет работоспособен.