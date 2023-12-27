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Всё о женщинах

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Что получает жена на Новый год?

Что получает жена на Новый год?

«Решил поменять подружку 1. Пока дорогих подарков не требует, "лишь бы присутствовал" 2. Бывшую с подросшими запросами слил 3.

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Комментарии
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А
Александр24
Отначить из зарплаты и подарить что-нибудь жене? Бред! Первый настоящий подарок жене был фен за 22 рубля, купленный на деньги, полученные после заливки крыши битумом. Потом таксовал, разгружал вагоны, подрабатывал сторожем, дворником - часть этих денег и шла на подарки, но тот фен был первым! Он и сейчас через 47 лет работоспособен.
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