«Решил поменять подружку 1. Пока дорогих подарков не требует, "лишь бы присутствовал" 2. Бывшую с подросшими запросами слил 3.
Что получает жена на Новый год?
Комментарии
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А
Александр24
Отначить из зарплаты и подарить что-нибудь жене? Бред! Первый настоящий подарок жене был фен за 22 рубля, купленный на деньги, полученные после заливки крыши битумом. Потом таксовал, разгружал вагоны, подрабатывал сторожем, дворником - часть этих денег и шла на подарки, но тот фен был первым! Он и сейчас через 47 лет работоспособен.
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