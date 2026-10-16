На форуме "Российская энергетическая неделя" Александр Новак отметил, что Россия сохранит значимую роль на энергетических рынках, обеспечивая баланс поставок для Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на вызовы с транспортировкой через Ормузский пролив.