На форуме "Российская энергетическая неделя" Александр Новак отметил, что Россия сохранит значимую роль на энергетических рынках, обеспечивая баланс поставок для Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на вызовы с транспортировкой через Ормузский пролив.
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