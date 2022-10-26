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В Таиланде нашли тело пропавшей гражданки России

В Таиланде нашли тело пропавшей гражданки России

- Полиция Пхукета сообщила в генеральное консульство сегодня утром, что тело пропавшей гражданки РФ найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду, и где на пляже остались ее вещи, - указал дипломат.

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