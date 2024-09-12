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Новости экономики России

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Oracle демонстрирует рост акций на фоне успехов в облачных технологиях

Основатель Oracle Ларри Эллисон отметил свой 80-летний юбилей на фоне успешного года для компании. На фоне трудностей Intel и Cisco, Oracle стала фаворитом Уолл-стрит благодаря успехам в облачных технологиях, отмечает CNBC.

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