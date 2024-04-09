В Перми историческое здание поликлиники в Мотовилихе планируют изъять в краевую собственность

Власти Прикамья объявили о планах забрать в краевую собственность здание больницы на Лебедева, 11. Корпус относится к памятникам культурного наследия, однако частный собственник даже после решения суда не привел здание в нормативное состояние.
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