Около башни Сююмбике может появиться свой музей под стеклянным куполом

Пространство двора между башней Сююмбике и Музеем истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казанском Кремле может быть преобразовано в новую экспозиционную площадку под стеклянным куполом.
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