Моди поддержал инициативу Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил поддержку инициативе президента США Дональда Трампа по переговорам с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине во время встречи 13 февраля в Белом доме.
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