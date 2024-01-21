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Замминистра обороны Украины Гаврилюк: РФ должна отказаться от ядерного оружия

Замминистра обороны Украины Гаврилюк: РФ должна отказаться от ядерного оружия

Заместитель руководителя Министерства обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Российская Федерация должна отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после окончания конфликта на Украине.

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