Замминистра обороны Украины Гаврилюк: РФ должна отказаться от ядерного оружия

Заместитель руководителя Министерства обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Российская Федерация должна отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после окончания конфликта на Украине.
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