Страшные удары по Киеву и Кривому Рогу нанесли урон не только силам Украины и НАТО. Не менее важен урон, который понесла в России "партия похабного мира".
РАКЕТНО-БОМБОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ. АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ ИЗМЕНИЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Априори.
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11 час.
АР
Александр Рязанцев
Два года "созревал" наш Верхоглавк, чтобы это понять! Лучше позже,чем никогда? Лучше вовремя,и СВО давно бы закончили!И не было бы позорного "Стамбула",не ушли бы из-под Киева,Харькова,Херсона,Купянска,Изюма и т.д...А теперь какими усилиями это навёрстывается?Вот цена "созревания"...А Белоусов исполняет то,что прикажут,он по рангу не может быть "сам по себе", самостоятельно решать стратегические вопросы...
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3 час.
Chilipeper
Два года прошло, а Вы так ничего и не поняли. Это был не "позорный" Стамбул и не оставление Киева и .... Это было предложение к миру. Они не захотели. Мы сделали всё, что могли, предложив им мир и жизнь. Кто ж им теперь виноват?
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2 час.
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