Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Светка!!!... здравствуй,... Светланка, а этот "иванов"... всего лишь тролль, я его ещё знал, когда его погоняло было ...Оксанка на приёмк...
  • Харченко Александр
    Восстанавливать будут сами под строгим контролемНеужели Россия вы...
  • Роман
    К действия нашей армии в данной ситуации очень подходит русские народные поговорки:&quot;Тише едешь,дальше будешь!&qu...Неужели Россия вы...

РАКЕТНО-БОМБОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ. АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ ИЗМЕНИЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ

РАКЕТНО-БОМБОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ. АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ ИЗМЕНИЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ

Страшные удары по Киеву и Кривому Рогу нанесли урон не только силам Украины и НАТО. Не менее важен урон, который понесла в России "партия похабного мира".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Априори.
Ответить
11 час.
АР
Александр Рязанцев
Два года &quot;созревал&quot; наш Верхоглавк, чтобы это понять! Лучше позже,чем никогда? Лучше вовремя,и СВО давно бы закончили!И не было бы позорного &quot;Стамбула&quot;,не ушли бы из-под Киева,Харькова,Херсона,Купянска,Изюма и т.д...А теперь какими усилиями это навёрстывается?Вот цена &quot;созревания&quot;...А Белоусов исполняет то,что прикажут,он по рангу не может быть &quot;сам по себе&quot;, самостоятельно решать стратегические вопросы...
Ответить
3 час.
Chilipeper
Два года прошло, а Вы так ничего и не поняли. Это был не &quot;позорный&quot; Стамбул и не оставление Киева и .... Это было предложение к миру. Они не захотели. Мы сделали всё, что могли, предложив им мир и жизнь. Кто ж им теперь виноват?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх