РАКЕТНО-БОМБОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ. АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ ИЗМЕНИЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ

Два года "созревал" наш Верхоглавк, чтобы это понять! Лучше позже,чем никогда? Лучше вовремя,и СВО давно бы закончили!И не было бы позорного "Стамбула",не ушли бы из-под Киева,Харькова,Херсона,Купянска,Изюма и т.д...А теперь какими усилиями это навёрстывается?Вот цена "созревания"...А Белоусов исполняет то,что прикажут,он по рангу не может быть "сам по себе", самостоятельно решать стратегические вопросы...

Chilipeper

Два года прошло, а Вы так ничего и не поняли. Это был не "позорный" Стамбул и не оставление Киева и .... Это было предложение к миру. Они не захотели. Мы сделали всё, что могли, предложив им мир и жизнь. Кто ж им теперь виноват?