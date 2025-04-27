Желающие стать хищницами россиянки популяризировали тренд на леопардовые лосины

В России вырос тренд на леопардовые лосины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, основные желающие приобрести леопардовый предмет гардероба — желающие стать хищницами женщины в возрасте от 35 до 60 лет.
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