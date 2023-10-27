Власти Латвии хотят передавать автомобили россиян украинцам

В Латвии собираются отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам. Местные власти одобрили в первом чтении проект закона, по которому автомобилям с российскими номерами будет запрещено находиться на территории страны.
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