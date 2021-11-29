МВД назвало причинами задержания фанатов ЦСКА «различные правонарушения»

Пресс-служба управления МВД по Москве сообщила, почему после матча РПЛ ЦСКА – «Зенит» (0:2) сотни армейских фанатов были доставлены в территориальные отделы полиции.
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