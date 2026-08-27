В Казани обсудят будущее образования и креативной экономики

Серия мероприятий V Казанского глобального молодежного саммита, посвященных образованию, медиа и креативной экономике, пройдет 28 и 29 августа в Центре уникального мастерства (ЦУМ), сообщила пресс-служба центра.
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