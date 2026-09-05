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За рулем

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Пять сигналов от АКП: как не довести коробку до дорогого капремонта

Пять сигналов от АКП: как не довести коробку до дорогого капремонта

Ремонт автоматической коробки передач бьет по кошельку, но часто его можно избежать. По словам специалистов, агрегат заранее предупреждает о беде – главное вовремя заметить сигналы.

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