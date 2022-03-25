Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Жиру сделал 2 передачи в дебютной игре за «Флориду». Он набрал 1-е очко в 1-й смене матча с «Монреалем»

Клод Жиру сделал 2 передачи в дебютном матче за «Флориду».  «Пантерс» обыграли «Монреаль» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх