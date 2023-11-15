Жители Смоленска стали чаще жаловаться на мошенников

За январь-сентябрь 2023 года жители Смоленской области направили в Банк России 873 обращения. В два раза возросло количество обращений, связанных с мошенничеством: клиенты банков заявили в Банк России об этой проблеме 52 раза, на микрофинансовые организации (МФО) поступило 29 обращений.