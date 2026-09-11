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Роналду зарядил «Аль-Наср» перед матчем с «Абхой»: «Мы должны разорвать их в первые 20 минут! Пусть думают, что нас невозможно победить»

Появилось видео из раздевалки « Аль-Насра » перед матчем чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи» (2:1).

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