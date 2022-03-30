ООН: ежегодно почти половина беременностей в мире оказываются незапланированными: Новости ➕1, 30.03.2022

Ежегодно в мире регистрируется 121 млн незапланированных беременностей, что составляет почти половину от общего количества беременностей за указанный период.
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