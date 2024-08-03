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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Кожны дзень новыя рубяжы: на Бабруйшчыне працягваюць ушаноўваць перадавікоў жніва.

Кожны дзень новыя рубяжы: на Бабруйшчыне працягваюць ушаноўваць перадавікоў жніва.

Сёння віншаванні і падзякі з гэтай нагоды прымаў экіпаж зернеўборачнага камбайна СВК ´Гігант´ у складзе старшага камбайнера Алега Вяроўкіна і камбайнера Максіма Быкава, якія намалацілі звыш тысячы тон зерня.

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