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Царьград

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Vogue сообщил: одежда 1990-х вернется в моду осенью 2026 года

Vogue сообщил: одежда 1990-х вернется в моду осенью 2026 года

Осенью 2026 года мода вернется к минимализму 1990-х, вдохновленная сериалом Райана Мерфи о Каролин Бессетт-Кеннеди.

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