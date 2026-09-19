Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 453 подписчика

США поставят Украине оружия на $2,68 млрд, в том числе клоны ракет к ЗРК С-300

США поставят Украине оружия на $2,68 млрд, в том числе клоны ракет к ЗРК С-300

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине элементов ПВО, ЗРК и боеприпасов к ним, средств модернизации, сопутствующего оборудования и услуг на сумму около $2,68 млрд.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя