Глава МАГАТЭ призвал избежать ядерной аварии в Курской области

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии в Курской области, где находится Курская АЭС.
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