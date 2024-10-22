Маркетплейсы могут обязать согласовывать с продавцами любые изменения цены

Минэкономразвития доработало законопроект о платформенной экономике и предложило исключить правило молчаливого согласия продавца на изменение цены на площадках, пишут «Ведомости» со ссылкой на непосредственно сам документ.
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