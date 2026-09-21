Спасены 5 человек, эвакуированы 100. В поликлинике Тосно разгорелся пожар - подробности

Пожар произошёл в поликлинике Тосно. Огнеборцами при помощи спасательных устройств спасены 5 человек.
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