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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хольге Руне: «На сегодняшний день в топе рейтинга нет настолько же стабильных игроков, как Алькарас, Синнер и Зверев»

Хольгер Руне высказался о текущем топ-3 рейтинга. «Думаю, на сегодняшний день в топе рейтинга нет настолько же стабильных игроков, как Алькарас , Синнер и Зверев .

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