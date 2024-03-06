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Военное обозрение

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ВСУ сообщают, что этой ночью якобы сбили 38 российских БПЛА «Герань» из 42-х

ВСУ сообщают, что этой ночью якобы сбили 38 российских БПЛА «Герань» из 42-х

В ВСУ снова заявляют о почти всех уничтоженных воздушных целях, атаковавших Украину.

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Игорь Петров
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