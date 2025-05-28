В Госдуме предложили поддержать отечественное производство лекарств по полному циклу

Депутаты полагают, что принятие данного законопроекта воздвигнет барьер на пути искусственного увеличения доли лекарственных препаратов, действующее вещество которых производится за пределами РФ и стран ЕАЭС.
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