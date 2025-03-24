Врач Кашух: какао укрепляет сердце и защищает организм от онкозаболеваний

Натуральный какао-порошок обладает большим набором полезных для организма питательных веществ. Всего в одной его столовой ложке содержатся 1 мг железа, 6 мг кальция, 26 мг магния, 39 мг фосфора и 135 мг калия, за счет чего этот напиток укрепляет сердце, кости, а также профилактирует онкозаболевания, рассказала RT эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
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