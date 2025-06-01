Стало известно, откуда вылетали атаковавшие Сибирь дроны

Водитель фуры Sitrak, с помощью которой были выпущены беспилотники для атаки по Сибири, находится под контролем силовых ведомствВодитель фуры Sitrak, с помощью которой были выпущены беспилотники для атаки по Сибири, находится под контролем силовых ведомств.
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