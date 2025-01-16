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Царьград

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В Подмосковье зоозащитники крадут щенков у вьетнамцев, чтобы те их не съели

В Подмосковье зоозащитники крадут щенков у вьетнамцев, чтобы те их не съели

Жители Балашихи считают, что проживающие по соседству вьетнамцев разводят и едят собак.Зоозащитники из подмосковной Балашихи выкрали у проживающих по соседству вьетнамцев четырёх щенков.

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