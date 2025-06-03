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Царьград

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Мигрант из Узбекистана совершил преступление против девушки в Петербурге

Мигрант из Узбекистана совершил преступление против девушки в Петербурге

В Санкт-Петербурге мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю девочку, уведя её с детской площадки.

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Комментарии
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МГ
Михаил Граник
У девочки в 15 лет совсем мозгов нет? Домой и к озеру - это 2 большие разницы. А мигранта сажать по максимуму.
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6 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Просто кастрировать!
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6 час.
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