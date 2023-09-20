Военное обозрение

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Представитель Верховной Рады назвал тотальную мобилизацию на Украине «вынужденной мерой» в ответ на «мобилизацию в России»

Представитель Верховной Рады назвал тотальную мобилизацию на Украине «вынужденной мерой» в ответ на «мобилизацию в России»

Украина вынуждена усилить мобилизационные действия, поскольку российская армия наращивает свои силы. Об этом заявил секретарь комитета по обороне Верховной Рады Роман Костенко.

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