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Царьград

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Пожары в Бурятии: эвакуированы люди, площадь возгорания приближается к 100 тысячам га

Пожары в Бурятии: эвакуированы люди, площадь возгорания приближается к 100 тысячам га

В Бурятии продолжают бушевать природные пожары, охватившие 75 тысяч гектаров леса. Для борьбы с огненной стихией привлечены 400 спасателей и авиация.

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