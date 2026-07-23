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Glassnode выявила концентрацию производства блоков Solana в Европе

Glassnode выявила концентрацию производства блоков Solana в Европе

Аналитическая компания Glassnode, занимающаяся блокчейном, раскрывает заметную тенденцию в Solana активность валидатора, при этом поразительные 67% производства блоков в текущую эпоху приходится на узлы в Европе, особенно сосредоточенные вокруг Франкфурта.

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