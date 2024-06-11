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«Пятерочка» объединила сотни тысяч россиян на Дне соседей

«Пятерочка» объединила сотни тысяч россиян на Дне соседей

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с общероссийским проектом «Добрые соседи» с 25 мая по 2 июня организовала масштабные мероприятия в Центрах местного сообщества, приуроченные к Международному дню соседей.

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