Посольство России поддержало Пирло после его неназначения в сборную Италии

Фото: скрин рекламы Посол России в Италии и Сан-Марино Алексей Парамонов обратился к бывшему полузащитнику Андреа Пирло на фоне скандала, связанного с его кандидатурой на пост главного тренера сборной Италии.
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