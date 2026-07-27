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Татар-информ

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Посольство России поддержало Пирло после его неназначения в сборную Италии

Посольство России поддержало Пирло после его неназначения в сборную Италии

Фото: скрин рекламы Посол России в Италии и Сан-Марино Алексей Парамонов обратился к бывшему полузащитнику Андреа Пирло на фоне скандала, связанного с его кандидатурой на пост главного тренера сборной Италии.

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