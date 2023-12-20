Отчет мэра Москвы о проделанной в 2023 году работе принят Мосгордумой

Программа реновации будет ускорена благодаря строительству большего количества жилья Отчет мэра Москвы Сергея Собянина о деятельности столичного правительства был рассмотрен и принят Московской городской думой.
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