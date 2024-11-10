Костас Слукас повредил плечо и может пропустить ближайшие матчи Евролиги

Защитник «Панатинаикоса» получил травму плеча в заключительной четверти проигранного матча Евролиги. Слукас пропустил игру чемпионата Греции и пройдет обследование на предмет возможности участия во встречах в рамках Евролиги с «Маккаби» и «Виртусом» на следующей неделе.