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РБК: по делу о крупной взятке арестован начальник лесного управления Минобороны

РБК: по делу о крупной взятке арестован начальник лесного управления Минобороны

В Москве по делу о получении крупной взятки арестовали главу Управления лесного хозяйства Минобороны Закаморного, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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