РБК: по делу о крупной взятке арестован начальник лесного управления Минобороны

В Москве по делу о получении крупной взятки арестовали главу Управления лесного хозяйства Минобороны Закаморного, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Складывается впечатление ,что МО это рассадник коррупционеров . Видимо там ещё непочатый край для расследований