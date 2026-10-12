Минфин Украины заявил, что международная помощь оказалась в три раза меньше

Украина получает в три раза меньше международной финансовой помощи, чем ей обещали. Об этом заявил украинский министр финансов Сергей Марченко на заседании Верховной рады, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МИД РФ: ЕС переда...
- Пашинян видит буд...
- Пашинян заявил, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым