Как российское общество может отреагировать за завершение СВО на Украине

Негативная реакция, высказанная на перспективу заключения мира с режимом Зеленского без освобождения хотя бы всей исторической Новороссии, высказанная публично не маргинальными, а вполне системными медийными персонами, требует осмысления возможных средне- и долгосрочных последствий столь опрометчивого шага.