Григорий Котовский: что не так с биографией легендарного комдива?

Он родился в Бессарабии, грабил помещиков, сидел на каторге, бежал, стал красным командиром, получил три ордена Красного Знамени и был застрелен в сорок четыре года при обстоятельствах, которые до сих пор не дают покоя историкам.
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