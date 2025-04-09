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Звезда «Золушки» похвасталась фигурой в бикини

Звезда «Золушки» похвасталась фигурой в бикини

Американская певица и актриса Камила Кабельо похвасталась фигурой в бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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