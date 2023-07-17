Рыбаки шли по реке на моторной лодке, когда рядом с ними появился бегущий лось. Еще секунда, и он их обогнал

Владимир Евтушенко

Какая бредятина. Давно подсчитано, что человек может двигаться по воде, не проваливаясь при скорости примерно 2 тысячи км в час. А лось тяжелее, так его скорость должна быть тысяч 5-6 в час. Самолёты не все с такой скоростью летают