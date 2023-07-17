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Рыбаки шли по реке на моторной лодке, когда рядом с ними появился бегущий лось. Еще секунда, и он их обогнал

Рыбаки шли по реке на моторной лодке, когда рядом с ними появился бегущий лось. Еще секунда, и он их обогнал

Во время движения на моторной лодке по реке пара рыбаков заметила движение сбоку. Обычно лоси медленно входят в реку, но этот не собирался плыть: он начал бежать через реку прямо по воде, не проваливаясь вниз, нарушая все законы физики и игнорируя гравитацию.

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Комментарии
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Владимир Евтушенко
Какая  бредятина. Давно подсчитано, что человек может двигаться  по воде, не проваливаясь при скорости примерно 2 тысячи км в час. А лось тяжелее, так его скорость  должна быть тысяч 5-6  в час. Самолёты  не все с такой скоростью летают
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14 час.
Элеонора Коган
И что же с лосем было дальше?
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14 час.
Олег Шибайло
От страха обосрались всё. И лось, и рыбаки.
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7 час.

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