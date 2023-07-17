Рыбаки шли по реке на моторной лодке, когда рядом с ними появился бегущий лось. Еще секунда, и он их обогнал
Во время движения на моторной лодке по реке пара рыбаков заметила движение сбоку. Обычно лоси медленно входят в реку, но этот не собирался плыть: он начал бежать через реку прямо по воде, не проваливаясь вниз, нарушая все законы физики и игнорируя гравитацию.
Комментарии
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Какая бредятина. Давно подсчитано, что человек может двигаться по воде, не проваливаясь при скорости примерно 2 тысячи км в час. А лось тяжелее, так его скорость должна быть тысяч 5-6 в час. Самолёты не все с такой скоростью летают
И что же с лосем было дальше?
От страха обосрались всё. И лось, и рыбаки.
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