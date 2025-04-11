НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

179 подписчиков

Севастопольская полиция не увидела нарушения закона в съёмке рилса на фоне Обелиска

Севастопольская полиция не увидела нарушения закона в съёмке рилса на фоне Обелиска

Севастопольская полиция не увидела нарушения закона в съёмке рилса на фоне Обелиска.С главной героиней клипа Ксенией провели беседу, попросили уважительно относиться к объектам культуры и истории города, а потом отпустили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх