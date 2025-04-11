Севастопольская полиция не увидела нарушения закона в съёмке рилса на фоне Обелиска.С главной героиней клипа Ксенией провели беседу, попросили уважительно относиться к объектам культуры и истории города, а потом отпустили.
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