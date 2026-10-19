www.globallookpress.com/Sergey Elagin/Business Online Тема трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждалась, но конкретных договоренностей пока нет.
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