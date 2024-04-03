Мишустин оценил темпы роста промышленного производства в России

Темпы роста промышленного производства в России по итогам 2023 года составили 3,5 процента. В свою очередь, обрабатывающий сектор продемонстрировал рекордный за последние десять лет прирост в 7,5 процента.
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