В полицию обратилась 81-летняя москвичка, проживающая на Липецкой улице. Потерпевшая пояснила, что на протяжении длительного времени ей на телефон поступали звонки от неизвестных, которые представлялись работниками различных структур.
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