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Царьград

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Бомбовым ударом под Угледаром: русская армия похоронила резервы Сырского

Бомбовым ударом под Угледаром: русская армия похоронила резервы Сырского

Авиация разбомбила укрепрайон ВСУ на шахте Южнодонбасская-3.Русская боевая авиация применила полутонную бомбу объемно-детонирующего типа для удара по шахте на Угледарском направлении, где базировалось переброшенное в этот район из резерва подразделение ВСУ.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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18 час.
Eduard
И на полоронах экономия!
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14 час.
Eduard
Земля им колючей проволокой!
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14 час.

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