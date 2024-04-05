Бомбовым ударом под Угледаром: русская армия похоронила резервы Сырского

Авиация разбомбила укрепрайон ВСУ на шахте Южнодонбасская-3.Русская боевая авиация применила полутонную бомбу объемно-детонирующего типа для удара по шахте на Угледарском направлении, где базировалось переброшенное в этот район из резерва подразделение ВСУ.