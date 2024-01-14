WP раскрыла подробности исчезновения двух морпехов США в Сомали

marinetraffic.com/Jorge Molina Двое американских военных упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, пытаясь забраться на судно, пишет издание Washington Post, ссылаясь на чиновников из США, знакомых с ситуацией.
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